В Краснодаре воспитанники спортшкол будут быстрее проходить медосмотр

СЕГОДНЯ 10:46 2019-01-21T10:46:04+03:00

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- С февраля учащиеся спортшкол кубанской столицы смогут проходить медосмотры организованными группами. Заключения от всех врачей они получат в одном месте и не более чем за три посещения, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

– В 2018 году мы должны существенно улучшить эту систему. Для детей прохождение обязательных медосмотров должно быть организованным, качественным и бесплатным, в одном месте, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Многие родители воспитанников в 2018 году жаловались на сложности прохождения, особенно на то, что эта процедура занимала несколько недель.

По поручению главы города, в этом году эта система будет изменена. Финансирование для этого уже предусмотрено.

Сейчас в спортшколах Краснодара занимаются около 20 тысяч детей. Медицинский осмотр они должны проходить 2 раза в год, так как он является допуском к посещению занятий, тренировкам и участию в соревнованиях.