На Кубани более 1,1 миллиарда рублей направят муниципалитетам на обновление дорог
- Субсидии городам и районам на строительство и ремонт дорог выделены в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.
На полученные деньги планируют отремонтировать 240 километров автодорог местного значения.
–Наиболее крупным объектом станет капитальный ремонт улицы Ейской в Кущевском районе. Значительные суммы также направят Тимашевскому, Динскому, Отрадненскому, Лабинскому району, - уточнили в министерстве транспорта региона.
Краснодар получит более 151 миллиона рублей, а Армавир – порядка 34 миллионов рублей.
Также на строительство 4 километров новой объездной дороги в станице Октябрьской Крыловского района выделят 139 миллионов.
Дорожный фонд Кубани в 2019 году составил 31 миллиард рублей. На эти деньги отремонтируют более 600 километров дорог региональной дорожной сети.