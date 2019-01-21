На Кубани более 1,1 миллиарда рублей направят муниципалитетам на обновление дорог

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-21T11:03:38+03:00

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- Субсидии городам и районам на строительство и ремонт дорог выделены в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации края.

На полученные деньги планируют отремонтировать 240 километров автодорог местного значения.

–Наиболее крупным объектом станет капитальный ремонт улицы Ейской в Кущевском районе. Значительные суммы также направят Тимашевскому, Динскому, Отрадненскому, Лабинскому району, - уточнили в министерстве транспорта региона.

Краснодар получит более 151 миллиона рублей, а Армавир – порядка 34 миллионов рублей.

Также на строительство 4 километров новой объездной дороги в станице Октябрьской Крыловского района выделят 139 миллионов.

Дорожный фонд Кубани в 2019 году составил 31 миллиард рублей. На эти деньги отремонтируют более 600 километров дорог региональной дорожной сети.