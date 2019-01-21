В Черном море обнаружили шлюпку с телом человека

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-21T12:04:43+03:00

Плавсредство было замечено недалеко от Туапсе

Изменить размер текста: A A

В акватории Черного моря, в 48 милях от Туапсе была обнаружена полузатопленная спасательная шлюпка. Сигнал об этом поступил с теплохода NURS, который направлялся из кубанского порта в Грецию. В шлюпке обнаружили тело человека.

- Предположительно, это – один из пропавших моряков с затонувшего 7 января 2019 года судна «Волго-Балт-214», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Государственного морского спасательно-координационного центра Росморречфлота.

Напомним, судно «Волго-Балт-214» под панамским флагом затонуло в 148 километрах от турецкого побережья утром 7 января 2019 года. На борту был экипаж, состоящий из 11 граждан Украины и 2 граждан Республики Азербайджан. Россияне в его состав не входили.

По информации турецких спасателей, на сегодняшний день числятся пропавшими без вести шесть моряков «Волго-Балт-214». Остальных удалось спасти в результате проведенной операции, в которой участвовали вертолеты, корабли береговой охраны и катера ВВС Турции, а также гражданские суда.

В данный момент обнаруженную лодку отбуксировали в порт Новороссийска.