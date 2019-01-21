У Краснодарского банка «Первомайский» отозвали лицензию

СЕГОДНЯ 12:07 2019-01-21T12:07:15+03:00

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Центробанк РФ опубликовал официальные данные о состоянии краснодарского банка «Первомайский». Согласно им, «дыра» в капитале кредитной организации составляет 265 млн рублей.

- Обязательства банка составляют 7,874 млрд рублей, а стоимость активов - 7,609 млрд рублей, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЦБ РФ.

Отзыв лицензии связан с активной кредитной политикой банка «Первомайский», увеличением доли низкокачественной ссудной задолженности, занижением величины кредитного риска и другими нарушениями. Также специалисты Центробанка выявили многократные нарушения статей Российского законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств. Помимо этого в «Первомайском» проводились сомнительные транзакционные операции.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, 24 декабря 2018 года в Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление от Центробанка РФ о признании банка «Первомайский» банкротом.