Кубанские работодатели все больше экономят на сотрудниках
В 2018 году практически каждый пятый работник в Краснодарском крае отметил, что стал получать урезанный соцпакет. Такие данные озвучили в службе исследований крупного рекрутингового портала.
- О предоставлении соцпакета в 2018 году рассказали 54% процента опрошенных, а 19% отметили его уменьшение. Лишь 1% работников на Кубани рассказали, что стали получать от работодателя больше мер социальной поддержки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Интернет-портала HeadHunter.
Стоит отметить, что в 2018 году в соцпакет входили: ДМС, компенсация мобильной связи, проезда к месту работы и ГСМ, корпоративные мероприятия, проведение тренингов, оплата питания, фитнес и компенсация социальных расходов на детей.
Работодатели предпочли отказаться от проведения корпоративов и социальных выплат сотрудникам.