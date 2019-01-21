2019-01-21T12:21:29+03:00
Общество

Кубанские работодатели все больше экономят на сотрудниках

В 2018 году компании активно урезали предоставляемые соцпакеты
Максим ОСОКИН
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На Кубани урезают соцпакеты для работниковНа Кубани урезают соцпакеты для работниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2018 году практически каждый пятый работник в Краснодарском крае отметил, что стал получать урезанный соцпакет. Такие данные озвучили в службе исследований крупного рекрутингового портала.

- О предоставлении соцпакета в 2018 году рассказали 54% процента опрошенных, а 19% отметили его уменьшение. Лишь 1% работников на Кубани рассказали, что стали получать от работодателя больше мер социальной поддержки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Интернет-портала HeadHunter.

Стоит отметить, что в 2018 году в соцпакет входили: ДМС, компенсация мобильной связи, проезда к месту работы и ГСМ, корпоративные мероприятия, проведение тренингов, оплата питания, фитнес и компенсация социальных расходов на детей.

Работодатели предпочли отказаться от проведения корпоративов и социальных выплат сотрудникам.

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