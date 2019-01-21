В Краснодаре осудили похитителя автохлама

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-21T13:41:04+03:00

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В Краснодаре завершился судебный процесс над 21-летним ранее судимым местным жителем. Как установило следствие, в период с декабря 2017 года по июль 2018 года злоумышленник эвакуировал с улиц столицы Кубани шесть автомобилей, находящихся в неисправном состоянии.

- Своими противоправными действиями мужчина нанес ущерб автовладельцам на сумму 960 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге мужчину обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в совершении преступления. Учитывая это, а также все обстоятельства дела, Ленинский суд г. Краснодара назначил обвиняемому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.