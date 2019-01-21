В Сочи установили очередной зимний рекорд

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-21T13:18:59+03:00

Лыжники и сноубордисты спустились с горы с факелами в руках

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На курорте Красная поляна в Сочи состоялся массовый спуск с горы, который попал в Реестр рекордов России. Участники заезда на сноубордах и лыжах спустились по одной из трасс, держа в руках зажженные факелы.

- Таким образом мы отметили финал второго турнира «Газпрома» по организации воздушного движения в России по лыжным видам спорта, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из организаторов заезда.

В спуске участвовали 224 человека. Все они работают авиадиспетчерами в организации. Факельный спуск продлился 2,5 минуты. Стоит отметить, что в акции принимали участие даже дети, которых родители спускали с горы на руках.

Напомним, последний рекорд по спуску с горы с факелами датирован 2015 годом. Его зарегистрировали в Кабардино-Балкарии. Тогда в акции участвовали 97 спортсменов-любителей.