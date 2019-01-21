В Новороссийске восстанавливают мост

СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-21T13:32:32+03:00

Путепровод в Широкой балке обещают полностью открыть к концу этой недели

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В Новороссийске продолжаются работы по восстановлению моста в Широкой балке. 19 января 2019 года специалисты завершили монтаж железобетонных конструкций по улице Заречная. Укладка труб позволила открыть пешеходное движение по мосту.

- До конца недели планируется завершение работ по укладке бетонного покрытия дорожного полотна. Это позволит открыть движение по путепроводу для автомобильного транспорта, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Стоит отметить, что, для предотвращения повторных подтоплений и повреждений моста, было принято решение увеличить сечение железобетонных труб под мостом.

Напомним, вечером 7 сентября Новороссийск оказался под ударом стихии. За 12 часов на город-герой выпало более 50 мм осадков. В широкой балке на дорогу сошел сель, который и стал причиной разрушения моста.