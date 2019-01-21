Кубанские чиновники не вошли в президентский кадровый резерв

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-21T13:59:02+03:00

Управленцы из Краснодарского края не смогут рассчитывать на самые высокие посты в стране

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Опубликован новый список президентского кадрового резерва. Среди 140 претендентов на самые высокие посты в стране не оказалось ни одного чиновника, представляющего Краснодарский край.

- В данный момент в списке «запасных игроков» Путина значатся ученые, государственные служащие, а также предприниматели. Высокие должности уже получили порядка 40 человек, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» на портале Госслужбы.

Стоит отметить, что попасть в президентский кадровый резерв можно только на основе конкурсного отбора. В его ходе оцениваются интеллектуальные и творческие способности кандидата, а также талант к осуществлению руководящей деятельности.

За формирование списка отвечает специальная комиссия, которую на данный момент возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно. В ее составе, в частности, один из вице-премьеров, а также видные государственные деятели и управленцы.