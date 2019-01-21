В Сочи задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью

СЕГОДНЯ 14:13 2019-01-21T15:30:40+03:00

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В УВД Сочи поступило сообщение одной из больниц города-курорта о том, что в медучреждение поступил мужчина в бессознательном состоянии. Врачи обнаружили у него ножевое ранение брюшной полости. Прибывшие по вызову правоохранители установили, что потерпевший работает в такси.

- Полицейские выяснили, что мужчина вез пассажира, который по завершению поездки отказался платить и попытался скрыться. Когда потерпевший попытался задержать злоумышленника, тот нанес ему удар в живот и убежал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность правонарушителя, установили адрес его проживания, где и задержали злоумышленника. Им оказался 19-летний мужчина, которого доставили в отдел полиции.

Сейчас в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.