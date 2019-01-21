На Кубани уволили директора школы

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-21T15:32:47+03:00

С требованием о лишении его должности выступила прокуратура

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Директора школы № 24 хутора Болгов уволили по требованию прокуратуры Усть-Лабинского района Краснодарского края.

- В ходе плановой проверки исполнения требований законодательства к квалификации педагогических работников выяснилось, что должность руководителя общеобразовательного учреждения занимал ранее судимый мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснили проверяющие, директора школы осудили за незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов. Несмотря на отсутствие разрешения от комиссии по делам несовершеннолетних и их защите, мужчина занимал данный пост.

В результате, прокуратура вынесла представление главе района. В результате, директор был уволен с занимаемой должности.

Напомним, в 2010 году на волне резонансных уголовных дел о педофилии в образовательных учреждениях законодатели внесли поправки в Трудовой кодекс: всем, у кого в биографии есть «уголовный опыт», фактически запретили приближаться к детям.