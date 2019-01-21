Краснодарские медики отстояли честь и достоинство в суде

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-21T15:28:52+03:00

Они выиграли у пабликов в соцсетях дело о клевете

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В ноябре 2018 года разгорелся скандал вокруг краснодарского роддома №5. В двух пабликах известной соцсети появилась информация о ненадлежащем исполнении своих обязанностей работниками перинатального центра. После публикации в адрес руководства и сотрудников «Краевой клинической больницы № 2» стало поступать большое количество негативных обращений от граждан.

- В результате проведенной проверки выяснилось, что информация, опубликованная в социальных сетях, не соответствует действительности. Сотрудники роддома выполняли все предписания должностных инструкций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В результате было принято решение обратиться в суд с иском, который обязывал руководство пабликов разместить опровергающие материалы, чтобы восстановить репутацию перинатального центра и его сотрудников.

Прикубанский районный суд Краснодара встал на сторону истца и признал ранее опубликованную в соцсетях информацию недостоверной, порочащей деловую репутацию медучреждения.