2019-01-21T16:17:37+03:00
Общество

В Горячем Ключе из кранов вместо воды пошла… земля

Жители города публикуют в соцсетях шокирующие кадры
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/gk_news.Фото: instagram.com/gk_news.
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В Горячем Ключе жители возмущены качеством подаваемой в их дома холодной воды. На опубликованных в одной из соцсетей кадрах видно, что водоочистительный фильтр стал практически черным. На других можно наблюдать, как в стоке раковины собралась земля.

- Да везде так, особенно после отключения воды. Выключают, потом включают и пошла грязь по трубам. Потому что трубы просто ужасные. Нужно их для начала менять, а это не просто, - делятся своим возмущением в Instagram жители Горячего Ключа.

Грязная вода в Горячем Ключе Видео: instagram.com/gk_news.

- И больница переполнена: желчный камень, камни в почках. Зато аква-терминалы на каждом шагу. И за такую проблему мы деньги платим! Если не нашумим так и будим грязь гонять по трубам и по своим организмам, - соглашается еще один неравнодушный горожанин.

На недовольство жителей в соцсетях ответил глава Горячего Ключа.

- Получил много жалоб по качеству воды. Действительно, в нескольких районах города вчера и сегодня вода идет грязная. Причина - крупная авария на центральном водоводе, - сообщил мэр города Александр Кильганкин. - Как обычно после включения воды произошел гидроудар, который поднял в трубах взвеси. Я не могу, к сожалению, сказать, что мы решим эту проблему в ближайшее время.

По словам главы Горячего Ключа, для того, чтобы минимизировать последствия отключения насосов, еще в прошлом году водозабор оснастили резервным источником электроэнергии.

- В случае таких аварий, как вчера, предотвратить отключение было невозможно, - добавил мэр. - В этом году мы, как минимум, заменим 5% сетей, планируем пробурить несколько скважин. Это позволит увеличить объемы подаваемой воды.

Вот только станет ли она чистой, пока не ясно.

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