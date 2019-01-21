Отель-замок «Богатырь» подготовил тариф для любителей активного отдыха в горах

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-21T16:26:20+03:00

В разгар горнолыжного сезона отель-замок, находящийся на территории Сочи Парка, подготовил выгодный тариф на проживание с возможностью отдыха на курорте «Горки Город»

Изменить размер текста: A A

Новый тариф «Горнолыжный» подходит для гостей, которые хотят жить в роскошном отеле у моря и при этом наслаждаться горными склонами Красной Поляны. По условиям предложения, при бронировании номера любой категории от 2 до 3 ночей в стоимость входят ски-пассы на канатные дороги горнолыжного курорта «Горки Город», трансфер на курорт и обратно, и, как всегда бесплатное посещение первого тематического парка развлечений Сочи Парк и детского комплекса Страна Медведия.

Тариф «Горнолыжный» действует до 7 апреля 2019 года.

Кроме того, этой зимой в отеле-замке «Богатырь» запущено еще несколько выгодных предложений. Теперь дети возрастом до 11 лет включительно теперь размещаются в отеле бесплатно. Это специальное предложение действительно до 21 марта 2019 года.

Так же до 19 марта продолжается акция Spa Weekend, по условиям которой при размещении от 2 до 3 ночей гостям предлагается посещение роскошного спа-центра с бассейном и термальным комплексом, процедуры массажа на выбор, а после — фито-чай.

Подробности акций можно найти на сайте sochipark.ru.

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке. «Богатырь» неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.