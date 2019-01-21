2019-01-21T16:26:20+03:00
Общество

Отель-замок «Богатырь» подготовил тариф для любителей активного отдыха в горах

В разгар горнолыжного сезона отель-замок, находящийся на территории Сочи Парка, подготовил выгодный тариф на проживание с возможностью отдыха на курорте «Горки Город»
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Фото: пресс-службы "Сочи Парка"Фото: пресс-службы "Сочи Парка"
Изменить размер текста:

Новый тариф «Горнолыжный» подходит для гостей, которые хотят жить в роскошном отеле у моря и при этом наслаждаться горными склонами Красной Поляны. По условиям предложения, при бронировании номера любой категории от 2 до 3 ночей в стоимость входят ски-пассы на канатные дороги горнолыжного курорта «Горки Город», трансфер на курорт и обратно, и, как всегда бесплатное посещение первого тематического парка развлечений Сочи Парк и детского комплекса Страна Медведия.

Тариф «Горнолыжный» действует до 7 апреля 2019 года.

Кроме того, этой зимой в отеле-замке «Богатырь» запущено еще несколько выгодных предложений. Теперь дети возрастом до 11 лет включительно теперь размещаются в отеле бесплатно. Это специальное предложение действительно до 21 марта 2019 года.

Так же до 19 марта продолжается акция Spa Weekend, по условиям которой при размещении от 2 до 3 ночей гостям предлагается посещение роскошного спа-центра с бассейном и термальным комплексом, процедуры массажа на выбор, а после — фито-чай.

Подробности акций можно найти на сайте sochipark.ru.

Уникальный отель «Богатырь» 4* расположен на территории Сочи Парка и состоит из стилизованного под средневековый замок основного корпуса и дополнительного рыцарского корпуса. В отеле - 290 номеров, просторные конференц-залы, два ресторана с авторской кухней Садко и Баллада, SPA-центр, открытый бассейн и детская площадка, а также экозаправка для электромобилей на собственной парковке. «Богатырь» неоднократно становился лидером престижных профессиональных премий и входит в рейтинг лучших отелей России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При пожаре на двух газовозах в Черном море погибли 3 моряка
В Анапе восстанавливают мост
В Краснодаре ремонтируют дороги
На Кубани пройдет очередной месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Кубанским аграриям выделят льготные кредиты
Школьники Кубани станут сотрудниками единственной в мире детской почты в Артеке
На Кубани улучшат качество питьевой воды
95-летний пенсионер из Новороссийска стал финалистом Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»
На Кубани спасатели срезали дверь «болгаркой», чтобы вызволить трехлетнюю девочку из квартиры
Более 74 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» перешли на электронную квитанцию в 2018 году
Назначен новый руководитель подразделения «Ростелекома» в республике Адыгея
В Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина
В Кореновском районе построят цех хлебобулочных изделий
«Краснодар Водоканал» очистит коллектор в центре города
В Горячем Ключе из кранов вместо воды пошла… земля
Краснодарские медики отстояли честь и достоинство в суде
Движение вниз: на Кубани подешевел бензин
На Кубани уволили директора школы
В Сочи задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью
Кубанские чиновники не вошли в президентский кадровый резерв
В Новороссийске восстанавливают мост
В Сочи установили очередной зимний рекорд
В Краснодаре осудили похитителя автохлама
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Кубанские работодатели все больше экономят на сотрудниках
У Краснодарского банка «Первомайский» отозвали лицензию