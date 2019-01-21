2019-01-21T16:11:32+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» очистит коллектор в центре города

Игнорирование некоторыми жителями города правил пользования системой водоотведения приводит к засорам и выходу из строя системы
Юлия МАНАСИХИНА
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В рамках выполнения мероприятий по повышению качества услуг водоотведения 22 января 2019 года «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступает к ремонтным, профилактическим и восстановительным работам по улучшению функционирования главного канализационного коллектора (ГФК), который обеспечивает водоотведение всех канализационных стоков города. Работы будут проводиться на участке трубопровода диаметром 2000 мм и протяженностью около 350 метров по ул. Энгельса от ул. Головатого до ул. Калинина.

«Чтобы восстановить работоспособность коллектора специалисты предприятия выполнят его промывку и очистку, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Необходимость проведения данных мероприятий связана с нарушением самотечности коллектора из-за попадания в него бытового мусора».

Игнорирование некоторыми жителями города правил пользования системой водоотведения приводит к засорам и выходу из строя системы водоотведения. За минувший год специалистами «Краснодар Водоканала» было устранено свыше 7 тысяч засоров на сетях. В большинстве случаев их причина – сброс в канализацию хозяйственно-бытовых отходов.

Работы на ГФК будут проводиться открытым способом с применением всей необходимой спецтехники: экскаватора, самосвала, канало-промывочного автомобиля. На время проведения работ движение транспорта по ул. Энгельса будет ограничено от ул. Головатого до ул. Калинина. В целях удобств абонентов все мероприятия будут проведены без отключения жителей от услуг водоотведения.

Ответственность за работу сетей канализации города возложена на «Краснодар Водоканал», однако в случаях ее ненадлежащего использования абонентами, комфорта может лишиться значительная часть населения. В связи с этим предприятие призывает горожан помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всей системы водоотведения столицы Кубани и напоминает, что в канализациюзапрещается сбрасывать: строительный мусор, ветошь, фрагменты одежды, различные химические вещества, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, машинное масло, антифриз, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы и вещества.

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