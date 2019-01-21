В Кореновском районе построят цех хлебобулочных изделий

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-21T18:42:25+03:00

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В Кореновском районе Краснодарского края постоят новый цех по производству хлебобулочных изделий. Он будет выпускать 180 тысяч вафельных стаканчиков и 100 тысяч рожков для мороженного в год. Предприятие поможет создать 75 рабочих мест, а инвестиции в его сооружение составят порядка 400 млн рублей.

-Мы будем искать инвесторов для данного проекта на Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 14-15 февраля 2019 года. Его можно будет увидеть на официальном стенде Краснодарского края, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Стоит отметить, что за 9 месяцев 2018 года в Кореновском районе реализовали инвестпроектов на 1,5 млрд рублей. Это позволило ему занять третье место среди муниципалитетов Кубани по объему привлеченных средств.