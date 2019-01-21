В Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина
В Краснодаре на перегоне Краснодар-Сортировочная-Пашковская обнаружили тело мужчины с травмами различной степени тяжести. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Ее сотрудники установили, что причиной несчастного случая, скорее всего, стало несоблюдение правил безопасности на железнодорожных объектах.
- Полицейские установили личность погибшего, который оказался 27-летним жителем столицы Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс- службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.
Напомним, аналогичное происшествие случилось в Краснодаре ночью 3 октября 2018 года. Тогда тело 27-летнего жителя краевой столицы было обнаружено на перегоне «Краснодар 2 — Витаминный». Как выяснили следователи, погибший нарушил правила безопасности на железной дороге.
В пресс-службе РЖД напомнили об осторожности во время нахождения рядом с путями.