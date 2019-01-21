2019-01-21T16:38:30+03:00
Общество

В Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия
Максим ОСОКИН
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Фото: fotokto.ruФото: fotokto.ru
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В Краснодаре на перегоне Краснодар-Сортировочная-Пашковская обнаружили тело мужчины с травмами различной степени тяжести. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Ее сотрудники установили, что причиной несчастного случая, скорее всего, стало несоблюдение правил безопасности на железнодорожных объектах.

- Полицейские установили личность погибшего, который оказался 27-летним жителем столицы Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс- службе Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Напомним, аналогичное происшествие случилось в Краснодаре ночью 3 октября 2018 года. Тогда тело 27-летнего жителя краевой столицы было обнаружено на перегоне «Краснодар 2 — Витаминный». Как выяснили следователи, погибший нарушил правила безопасности на железной дороге.

В пресс-службе РЖД напомнили об осторожности во время нахождения рядом с путями.

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