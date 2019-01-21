2019-01-21T16:56:35+03:00
Общество

Назначен новый руководитель подразделения «Ростелекома» в республике Адыгея

Он будет курировать деятельность компании на территории республики Адыгея
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» МРФ «Юг»
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На должность заместителя директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Азамат Бжемухов. Он будет курировать деятельность компании на территории республики Адыгея.

Азамат родился в ауле Уляп Красногвардейского района республики в 1972 году. Окончил Майкопский государственный технологический институт. С 2009 года работал при региональной администрации главы и кабинета министров, где курировал вопросы долевого строительства и активно участвовал в законодательной деятельности. За время его работы значительно увеличилось количество домов, введенных в эксплуатацию на территории Республики Адыгея.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ключевыми задачами нового руководителя станут укрепление лидирующих позиций нашей компании в регионе, реализация крупных федеральных проектов, модернизация и развитие технической инфраструктуры, новых услуг и направлений. Уверен, что опыт руководящей работы пригодится Азамату Бжемухову для их решения».

«Ростелеком» в республике Адыгея осуществляет полный комплекс телекоммуникационных услуг и предлагает населению, бизнесу и государственным институтам традиционные и инновационные цифровые продукты и сервисы, такие как высокоскоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Умный дом», «Видеонаблюдение», облачные сервисы и другие решения.

Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «С моими новыми коллегами мне предстоит не только удержать основные показатели эффективности бизнеса на высоком уровне, но и значительно улучшить их. Для этого нужны новые идеи и сплоченная, эффективная команда профессионалов. Все это у нас есть».

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