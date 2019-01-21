Более 74 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» перешли на электронную квитанцию в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-21T17:09:44+03:00

Электронный счет представляет собой файл в общедоступном формате pdf и имеет тот же вид, что и бумажный

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В 2018 году более 74 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» в Краснодарском крае и Республике Адыгея предпочли получать счет за потребленный энергоресурс по электронной почте.

Электронный счет представляет собой файл в общедоступном формате pdf и имеет тот же вид, что и бумажный. Его можно просматривать на компьютере, планшете или смартфоне, пересылать или сохранять в электронном архиве. На адрес электронной почты также есть возможность получать сразу несколько электронных счетов, например, свой и родителей и оплачивать оба счета.

Перейти на электронную квитанцию просто. Достаточно пройти по ссылке и заполнить запрашиваемые данные, либо обратиться в Центр обслуживания клиентов. Более подробная информация о переходе на электронный счет по телефону 8 (861) 291-08-70 и на официальном сайте kuban.tns-e.ru.