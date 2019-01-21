2019-01-21T17:11:02+03:00
Общество

На Кубани спасатели срезали дверь «болгаркой», чтобы вызволить трехлетнюю девочку из квартиры

Трехлетняя девочка случайно закрылась изнутри
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба "Кубань-СПАС"ФОТО: пресс-служба "Кубань-СПАС"
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В поселке Тюменском Туапсинского района трехлетняя девочка закрылась в квартире на щеколду, когда бабушка вышла на минуту к соседке. Ребенок испугался и начал сильно плакать. Пенсионерка сначала попыталась объяснить внучке, как самой открыть дверь. Но малышка так сильно растерялась, что пенсионерке пришлось вызывать спасателей.

- Сотрудники Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» «болгаркой» срезали дверные петли и попали в квартиру, - сообщает пресс-служба«Кубань-СПАС». – Затем ребенок успокоился на руках у взрослых.

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