95-летний пенсионер из Новороссийска стал финалистом Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-01-21T17:51:37+03:00

Александр Рекалов, пенсионер и участник Великой Отечественной войны из Новороссийска, стал его финалистом

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Александр Рекалов, пенсионер и участник Великой Отечественной войны из Новороссийска, стал финалистом Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!». По решению жюри ему присудили поощрительный приз среди участников в возрастной категории 90+. Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018!» был организован ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей сети интернет пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности. Конкурс проводится при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

В своей конкурсной работе Александр Яковлевич рассказал о том, что, несмотря на возраст (ему 95 лет), он постоянно общается с родными и друзьями по скайпу, самостоятельно завел себе адрес электронной почты, которым активно пользуется.

На конкурс, который проводится с 2015 года, поступило более 3 300 работ работы от участников из 74 регионов Российской Федерации. Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы». На сайте также можно ознакомиться с полным списком победителей. Среди участников конкурса 84% женщин и 16% мужчин. Средний возраст конкурсантов – 63 года.

67,2% конкурсных работ поступило от пенсионеров, проходивших обучение на специализированных курсах, 32,8% - обучались самостоятельно, в том числе, по программе «Азбука Интернета». По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших программу постоянно растет. 10% участников конкурса сами теперь уже являются преподавателями и обучают компьютерной грамотности пенсионеров.

По результатам конкурса был также составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Одним из таких регионов стал Краснодарский край, откуда поступило 126 работ. Победителем в номинации «Самый активный регион» третий год подряд признана Республика Татарстан: участниками конкурса стали 506 пенсионеров республики.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 г. Соглашения между ПАО «Ростелеком» и Пенсионным Фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука Интернета» получили рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования. Из заключения Института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.