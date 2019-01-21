На Кубани улучшат качество питьевой воды

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-21T17:47:02+03:00

На развитие водоснабжения в этом году потратят 82 млн рублей

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Власти Кубани продолжат работу по увеличению числа граждан, проживающих в регионе, которые будут получать качественную питьевую воду. На реконструкцию и возведение объектов питьевого водоснабжения в этом году из бюджета региона выделят 82 млн рублей.

- В частности, в 2019 году реконструируют водозабор и водоснабжающие сети хутора заря в Анапском районе. Работы проведут и на водопроводе в Армавире от 18-й линии до улицы Кубанской, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

Всего же, до 2024 года реконструкция и ремонт коснутся 130 км водопроводных сетей и 12 км водозаборов. На это в бюджете Кубани заложено свыше 2,5 млрд рублей.

Между тем, сегодня сообщалось о недовольстве жителей Горячего Ключа, вызванного качеством холодного водоснабжения. В городе-курорте вместо воды из кранов идет грязная жижа. Глава города объяснил это аварией на водозаборе и рассказал о мерах, принимаемы для предотвращения таких ЧП.