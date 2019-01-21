2019-01-21T17:47:21+03:00
Общество

Школьники Кубани станут сотрудниками единственной в мире детской почты в Артеке

В рамках проекта школьники обмениваются артековскими открытками разных лет
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба УФПС Краснодарского краяФОТО: пресс-служба УФПС Краснодарского края
Изменить размер текста:

Единственная в мире детская почта будет работать в формате деловой игры, где школьники станут играть роль почтовых комиссаров. Чтобы ими стать, нужно победить в конкурсе «Открой свою Дверь синего цвета». Поучаствовать в событии могут дети в возрасте от 14 до 16 лет в нескольких номинациях.

- В номинации «Почтовая марка Артека» участник конкурса размещает у себя в соцсетях с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии фотографию эскиза собственной почтовой марки, - сообщает пресс-служба УФПС Краснодарского края. - Допускается размещение не более трех элементов - рисунков, дизайнерских решений или коллажей.

В номинации «Мое письмо почтальону 2119 года» участник публикует письмо сотруднику Почты России из будущего. А в категории «Я САМАЯ подходящая кандидатура!» отправляет презентацию своих личностных качеств, которые помогут справиться с работой почтового комиссара.

- Мы заинтересованы в привлечении молодежи, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. - Талантливые и творческие ребята со всей страны смогут не только присоединиться к дружной семье артековцев, но и попробовать себя в самых популярных почтовых профессиях.

Положение о Конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org, во вкладке «Тематические партнеры/Почта России»

Еще больше материалов по теме: «Наш Крым»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При пожаре на двух газовозах в Черном море погибли 3 моряка
В Анапе восстанавливают мост
В Краснодаре ремонтируют дороги
На Кубани пройдет очередной месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Кубанским аграриям выделят льготные кредиты
На Кубани улучшат качество питьевой воды
95-летний пенсионер из Новороссийска стал финалистом Всероссийского конкурса «Спасибо интернету 2018!»
На Кубани спасатели срезали дверь «болгаркой», чтобы вызволить трехлетнюю девочку из квартиры
Более 74 тысяч клиентов «ТНС энерго Кубань» перешли на электронную квитанцию в 2018 году
Назначен новый руководитель подразделения «Ростелекома» в республике Адыгея
В Краснодаре под колесами поезда погиб мужчина
В Кореновском районе построят цех хлебобулочных изделий
«Краснодар Водоканал» очистит коллектор в центре города
Отель-замок «Богатырь» подготовил тариф для любителей активного отдыха в горах
В Горячем Ключе из кранов вместо воды пошла… земля
Краснодарские медики отстояли честь и достоинство в суде
Движение вниз: на Кубани подешевел бензин
На Кубани уволили директора школы
В Сочи задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью
Кубанские чиновники не вошли в президентский кадровый резерв
В Новороссийске восстанавливают мост
В Сочи установили очередной зимний рекорд
В Краснодаре осудили похитителя автохлама
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Кубанские работодатели все больше экономят на сотрудниках
У Краснодарского банка «Первомайский» отозвали лицензию