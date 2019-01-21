Школьники Кубани станут сотрудниками единственной в мире детской почты в Артеке

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-21T17:47:21+03:00

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Единственная в мире детская почта будет работать в формате деловой игры, где школьники станут играть роль почтовых комиссаров. Чтобы ими стать, нужно победить в конкурсе «Открой свою Дверь синего цвета». Поучаствовать в событии могут дети в возрасте от 14 до 16 лет в нескольких номинациях.

- В номинации «Почтовая марка Артека» участник конкурса размещает у себя в соцсетях с хэш-тегами #дверьсинегоцвета и #почтароссии фотографию эскиза собственной почтовой марки, - сообщает пресс-служба УФПС Краснодарского края. - Допускается размещение не более трех элементов - рисунков, дизайнерских решений или коллажей.

В номинации «Мое письмо почтальону 2119 года» участник публикует письмо сотруднику Почты России из будущего. А в категории «Я САМАЯ подходящая кандидатура!» отправляет презентацию своих личностных качеств, которые помогут справиться с работой почтового комиссара.

- Мы заинтересованы в привлечении молодежи, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. - Талантливые и творческие ребята со всей страны смогут не только присоединиться к дружной семье артековцев, но и попробовать себя в самых популярных почтовых профессиях.

Положение о Конкурсе, полные правила участия опубликованы на сайте Международного детского центра «Артек» www.artek.org, во вкладке «Тематические партнеры/Почта России»