2019-01-21T18:39:26+03:00
Общество

На Кубани пройдет очередной месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Мероприятие стартует 23 января 2019 года
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В доме культуры Тимашевска 23 января состоится открытие традиционного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 2019 году масштабное мероприятие пройдет под девизом «Воинский долг – честь и судьба!». Месячник будет приурочен к 30-й годовщине вывода Советского воинского контингента из Афганистана, а также 25-летию начала операции по наведению конституционного порядка в республике Чечня.

- В рамках месячника на территории Кубани пройдут автопробеги по местам боевой славы, митинги с возложением цветов и венков к могилам воинов, уроки мужества и спортивные соревнования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Также для школьников организуют встречи с действующими военнослужащими, ветеранами ВОВ и локальных конфликтов.

Стоит отметить, что месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводится на Кубани уже много лет. Тадиционно его мероприятия охватывают десятки тысяч школьников.

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