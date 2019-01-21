На Кубани пройдет очередной месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
В доме культуры Тимашевска 23 января состоится открытие традиционного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 2019 году масштабное мероприятие пройдет под девизом «Воинский долг – честь и судьба!». Месячник будет приурочен к 30-й годовщине вывода Советского воинского контингента из Афганистана, а также 25-летию начала операции по наведению конституционного порядка в республике Чечня.
- В рамках месячника на территории Кубани пройдут автопробеги по местам боевой славы, митинги с возложением цветов и венков к могилам воинов, уроки мужества и спортивные соревнования, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.
Также для школьников организуют встречи с действующими военнослужащими, ветеранами ВОВ и локальных конфликтов.
Стоит отметить, что месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы проводится на Кубани уже много лет. Тадиционно его мероприятия охватывают десятки тысяч школьников.