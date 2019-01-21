2019-01-21T18:54:20+03:00
Общество

В Краснодаре ремонтируют дороги

Специалисты латают ямы на Ставропольской
Максим ОСОКИН
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ул. Ставропольская в Краснодареул. Ставропольская в Краснодаре
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Дорожные службы Краснодара приступили к проведению ямочного ремонта нечетной стороны улицы Ставропольской. Специалисты снимают верхний слой асфальта на проблемных участках и укладывают новое покрытие.

- В 2018 году проводился ямочный ремонт четной стороны одной из самых загруженных артерий столицы Кубани. Специалистам понадобилось 3 месяца, чтобы завершить работы на 5-километровом участке улицы от Вишняковой до Трамвайной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

В этом году работы проводят по нечетной стороне улицы от Суворова до Вишняковой.

Напомним, на Кубани на обновление дорог в 2019 году направят более 1,1 миллиарда рублей. На полученные деньги планируют отремонтировать 240 километров автодорог местного значения. В частности, Краснодар получит свыше 151 миллиона рублей.

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