2019-01-21T19:53:43+03:00
Общество

В Анапе восстанавливают мост

Работы на путепроводе через реку Анапку завершат на этой неделе
Максим ОСОКИН
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Фото anapa-official.ruФото anapa-official.ru
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В Анапе для расчистки русла реки Анапки разобрали мост. Сейчас здесь ведут соответствующие работы. Их планируют завершить до конца недели, после чего мост полностью восстановят.

- В данный момент ситуация с паводковой ситуацией в городе-курорте нормальная. Уровень воды в реках Анапка и Сукко находятся в пределах нормы. Также вода ушла из частных домовладений станицы Анапской, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, с 20 декабря 2018 года в Анапе проходили обильные осадки. В результате наноса воды с территории Новороссийска, станиц Натухаевской, Гостагаевской и Раевской реками Котлома и Максага вышла из берегов река Анапка. Из-за этого были подтоплены территории частных домовладений. Ситуацию удалось стабилизировать только к 17 января 2019 года.

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