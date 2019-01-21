2019-01-21T20:22:49+03:00
Происшествия

При пожаре на двух газовозах в Черном море погибли 3 моряка

Восемь человек удалось спасти
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Скриншот видеоСкриншот видеоФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро.

- Троих моряков спасти не удалось, восемь подняли на борт. Граждан России среди членов экипажа нет, - сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.

О состоянии пострадавших ничего не известно. Также неясно, в какое медучреждение их будут эвакуировать.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при перекачке газа.

«КП» следит за развитием событий.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24