При пожаре на двух газовозах в Черном море погибли 3 моряка

21 Янв. 20:22 2019-01-21T20:22:49+03:00

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В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро.

- Троих моряков спасти не удалось, восемь подняли на борт. Граждан России среди членов экипажа нет, - сообщили в пресс-службе Росморречьфлота.

О состоянии пострадавших ничего не известно. Также неясно, в какое медучреждение их будут эвакуировать.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности при перекачке газа.

«КП» следит за развитием событий.