Спасли 14 моряков с горящих газовозов в Черном море

21 Янв. 20:46 2019-01-21T20:51:38+03:00

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В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро.

- Вытащили из Черного моря 14 членов экипажей двух танкеров, на которых произошел пожар. Достали из воды 10 тел, - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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