Больницы Темрюкского района готовы принять пострадавших от пожара в Керченском проливе моряков

21 Янв. 21:01 2019-01-21T22:15:52+03:00

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Медучреждения Темрюкского района готовы принять пострадавших от пожара в Керченском проливе. Соответствующее поручение дал минздраву Кубани глава региона Вениамин Кондратьев.

- Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться, - сообщил Кондратьев. - В случае необходимости, к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами.

В Керченском проливе загорелись два танкера. Оба – газовозы. На корабле под названием MAESTRO произошёл взрыв, пламя перекинулось на другое судно – CANDY. Моряки стали прыгать в воду, на помощь к ни выдвинулся «Спасатель Демидов». На борту граждане Турции и Индии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/687421" frameborder="0"></iframe> В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

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