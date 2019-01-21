Больницы Темрюкского района готовы принять пострадавших от пожара в Керченском проливе моряков
Медучреждения Темрюкского района готовы принять пострадавших от пожара в Керченском проливе. Соответствующее поручение дал минздраву Кубани глава региона Вениамин Кондратьев.
- Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться, - сообщил Кондратьев. - В случае необходимости, к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами.
В Керченском проливе загорелись два танкера. Оба – газовозы. На корабле под названием MAESTRO произошёл взрыв, пламя перекинулось на другое судно – CANDY. Моряки стали прыгать в воду, на помощь к ни выдвинулся «Спасатель Демидов». На борту граждане Турции и Индии.
В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.
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