2019-01-21T22:15:30+03:00
Происшествия

По факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам
Варвара ДЫМ
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Пожар в Черном мореПожар в Черном море
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Южное управление Следственного комитета на траснпорте возбудило уголовное дело по факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе.

- Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), - сообщила сайту «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Два корабля загорелись в Керченском проливе 21 января. Оба – газовозы. На корабле под названием MAESTRO произошёл взрыв, пламя перекинулось на другое судно – CANDY. Моряки стали прыгать в воду.. На борту граждане Турции и Индии.

- По данным на этот час известно о 10 погибших, - говорят следователи. - 14 человек удалось спасти.

В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

К месту ЧП едут следователи и криминалисты, взял дело на контроль и глава Южного Следственного управления. В море, на спасательные корабли следователи доберутся на вертолетах.

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