По факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе возбуждено уголовное дело
Южное управление Следственного комитета на траснпорте возбудило уголовное дело по факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе.
- Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), - сообщила сайту «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.
Два корабля загорелись в Керченском проливе 21 января. Оба – газовозы. На корабле под названием MAESTRO произошёл взрыв, пламя перекинулось на другое судно – CANDY. Моряки стали прыгать в воду.. На борту граждане Турции и Индии.
- По данным на этот час известно о 10 погибших, - говорят следователи. - 14 человек удалось спасти.
В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.
К месту ЧП едут следователи и криминалисты, взял дело на контроль и глава Южного Следственного управления. В море, на спасательные корабли следователи доберутся на вертолетах.
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