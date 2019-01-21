По факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе возбуждено уголовное дело

21 Янв. 21:28 2019-01-21T22:15:30+03:00

Дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам

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Южное управление Следственного комитета на траснпорте возбудило уголовное дело по факту гибели моряков в пожаре в Керченском проливе.

- Возбуждено дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), - сообщила сайту «КП»-Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Два корабля загорелись в Керченском проливе 21 января. Оба – газовозы. На корабле под названием MAESTRO произошёл взрыв, пламя перекинулось на другое судно – CANDY. Моряки стали прыгать в воду.. На борту граждане Турции и Индии.

- По данным на этот час известно о 10 погибших, - говорят следователи. - 14 человек удалось спасти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/687421" frameborder="0"></iframe> В Чёрном море горят два судна CANDY и Maestro.

К месту ЧП едут следователи и криминалисты, взял дело на контроль и глава Южного Следственного управления. В море, на спасательные корабли следователи доберутся на вертолетах.

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