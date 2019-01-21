2019-01-21T21:49:14+03:00
Происшествия

Эколог из Новороссийска о взрыве на газовозе в Черном море: газ может нанести вред окружающей среде

Вещество слабо растворяется в воде
Андрей ГОРЕЛОВ
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Скриншот видеоСкриншот видеоФото: Архив "КП"
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Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. – Газ токсичен для дыхательных систем. Он слабо растворяется в воде, поэтому может нанести урон всему живому только выше поверхности моря. В частности мог пострадать экипаж или птицы, которые случайно пролетали в это время над местом трагедии. Но еще большой вопрос, а что это был за газ, ведь их несколько видов. Стирол, например, накапливается в организме растений или животных. Есть еще аммиак и азот, мне непонятно, какой там сжиженный газ.

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