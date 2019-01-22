2019-01-22T07:10:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре из ТРЦ OZ Mall эвакуировали 300 человек из-за задымления

Происшествие случилось вечером 21 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: t.me/typodarФото: t.me/typodar
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В торгово-развлекательном центре OZ Mall сработала пожарная сигнализация. Вечером 21 января из здания эвакуировали посетителей и персонал, всего 300 человек.

Информация о задымлении в OZ Mall поступила на пульт дежурного МЧС в 20:41. В 20:50 первые пожарные уже приехали к месту вызова.

- Из здания эвакуировали 300 человек. Причину срабатывание пожарной сигнализации установят должностные лица. Версия о коротком замыкании пока не подтверждается, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работает испытательная пожарная лаборатория и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

В социальных сетях у пользователей возникло предположение, что задымление произошло в детской комнате.

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