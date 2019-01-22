2019-01-22T07:37:54+03:00
Общество

На Котовского в Краснодаре ограничили движение транспорта

Здесь заменят участок сети канализации
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре на улице Котовского от Гагарина до Красных Партизан ограничили движение транспорта по одной полосе. «Росводоканал Краснодар» заменит здесь участок сети канализации.

- Его протяженность – около 100 метров, а диаметр трубы составляет 315 миллиметров, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Замена участка канализационной сети поможет улучшить функционирование системы водоотведения потребителей в границах улиц и Гагарина, Тургенева, Красных Партизан, Парковой, - рассказал заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Ремонт будет проводиться методом горизонтально-направленного бурения. Он позволяет прокладывать подземные коммуникации с сохранением асфальтобетонного покрытия проезжей части. Так, жителям города доставят меньше неудобств.

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