В Новороссийске трактор рухнул на газопровод и автомобили
Инцидент случился в Новороссийске 21 января в районе элеватора на улице Жуковского. Трактор, который стоял на земляной насыпи, неожиданно рухнул на газопровод. Техника при падении зацепила полицейские машины, стоящие рядом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По словам свидетелей, на место происшествия сразу же приехали пожарные и спасатели. К счастью, никто не пострадал. Газ тут же перекрыли. Последствия аварии устраняются.
Напомним, днем 19 января в Новороссийске на улице Энгельса произошла авария. Водитель автомобиля "Датсун" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.
Удар в фонарь был такой сильный, что он упал с опоры на полосу движения.
Предположительно, водитель уснул за рулем, когда в салоне был пассажир. Благо, пострадавших в аварии нет. Автомобиль и фонарь оперативно убрали с дорожные службы.