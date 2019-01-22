2019-01-22T07:56:05+03:00
Происшествия

В Новороссийске трактор рухнул на газопровод и автомобили

Спецтехника стояла на земляной насыпи
Александра ПОДУШКО
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Фото: ngnovoros.ruФото: ngnovoros.ru
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Инцидент случился в Новороссийске 21 января в районе элеватора на улице Жуковского. Трактор, который стоял на земляной насыпи, неожиданно рухнул на газопровод. Техника при падении зацепила полицейские машины, стоящие рядом. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, на место происшествия сразу же приехали пожарные и спасатели. К счастью, никто не пострадал. Газ тут же перекрыли. Последствия аварии устраняются.

Напомним, днем 19 января в Новороссийске на улице Энгельса произошла авария. Водитель автомобиля "Датсун" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в фонарный столб.

Удар в фонарь был такой сильный, что он упал с опоры на полосу движения.

Предположительно, водитель уснул за рулем, когда в салоне был пассажир. Благо, пострадавших в аварии нет. Автомобиль и фонарь оперативно убрали с дорожные службы.

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