2019-01-22T08:12:34+03:00
Общество

В Краснодаре 100-летний юбилей отметила освободительница Ленинграда

Ветеран Великой Отечественной войны принимала поздравления 21 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Краснодарка Нина Михайловна Атавина отметила 100-летний юбилей. Она ветеран Великой Отечественной войны. Нина Михайловна принимала участие в освобождении Ленинграда от фашистской блокады. С юбилеем ее поздравила глава администрации Центрального округа Елена Малова.

- Символично, что свой вековой юбилей вы отмечаете накануне значимой для всей страны даты -75-летия полного снятия блокады Ленинграда. Мы искренне желаем вам здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения, - сказала Елена Малова.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Председатель городского Совета ветеранов Иван Рыбалко, председатель Совета ветеранов Центрального округа Геннадий Малков пришли поздравить участницу Великой Отечественной войны. Они передали Нине Атавиной письмо Президента России, приветственные адреса и другие подарки, а также памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

- Во время начала войны Нина Михайловна находилась в Ленинграде. Она принимала участие в возведении оборонительных сооружений, затем в звании сержанта технических служб воевала в составе Волховского, 3-го Прибалтийского, 2-го Белорусского фронтов, дошла до Берлина. Ветеран Великой Отечественной войны награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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