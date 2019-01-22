В Сочи «Темы и вариации» местных художников покажут Арт-медиа-центре «Родина»

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-22T08:38:34+03:00

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В Сочи в Арт-медиа-центре «Родина» откроется экспозиция «Темы и вариации». 23 января в 15:00 гости и жители города-курорта смогут посмотреть 35 картин местных художников.

Авторы произведений искусства - Сергея Артемьева, Вячеслава Вербицкого, Константина Трапицына, Владимира Переверзева и другие. Они являются членами Союза художников России, активно выставляются как в нашей стране, так и за рубежом, участвуют в международных и российских проектах и пленэрах.

- Картины, которые будут представлены в экспозиции «Темы и вариации», специально подобраны организаторами для пространства Арт-галереи после окончания ежегодной отчётной выставки «Художники Сочи – городу», - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Арт-медиа-центр «Родина» находится на улице Красноармейской, 24, корпус 1.