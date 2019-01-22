СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-22T08:53:36+03:00

В Новороссийске временно закроют центральный вход на городской пляж Фото: Михаил ФРОЛОВ

Здесь будут проводиться работы по благоустройству

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Набережная имени адмирала Серебрякова некоторое время будет недоступна гостям и жителям города-героя. Работы по благоустройству проведут на участке от улицы Толстого до циркульной площади с монументом «Города-побратимы».

Попасть на пляж можно будет через парк имени Фрунзе.

- Проект благоустройства набережной имени адмирала Серебрякова, граничащей с городским пляжем и парком, предполагает создание двухъярусной прогулочной зоны. Она позволит гостям и жителям города гулять вдоль набережной без «захода» на территорию парка, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Напомним, в Краснодаре на улице Котовского от Гагарина до Красных Партизан ограничили движение транспорта по одной полосе. «Росводоканал Краснодар» заменит здесь участок сети канализации.