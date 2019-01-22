2019-01-22T08:53:36+03:00
Общество

В Новороссийске временно закроют центральный вход на городской пляж

Здесь будут проводиться работы по благоустройству
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске временно закроют центральный вход на городской пляжВ Новороссийске временно закроют центральный вход на городской пляжФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Набережная имени адмирала Серебрякова некоторое время будет недоступна гостям и жителям города-героя. Работы по благоустройству проведут на участке от улицы Толстого до циркульной площади с монументом «Города-побратимы».

Попасть на пляж можно будет через парк имени Фрунзе.

- Проект благоустройства набережной имени адмирала Серебрякова, граничащей с городским пляжем и парком, предполагает создание двухъярусной прогулочной зоны. Она позволит гостям и жителям города гулять вдоль набережной без «захода» на территорию парка, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Напомним, в Краснодаре на улице Котовского от Гагарина до Красных Партизан ограничили движение транспорта по одной полосе. «Росводоканал Краснодар» заменит здесь участок сети канализации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Каневском районе мужчины похитили местного жителя
Кубанские артисты и активисты краевого отделения КПРФ приняли участие в Фестивале единения братских народов в Ростове-на-Дону
В Краснодарском крае прошли мероприятия в память о Ленине
На Кубани мужчина залез в соседский дом, надел чужие вещи и уснул
В Краснодаре откроется выставка литографий Марка Шагала
Краснодарским школьникам предлагают заглянуть в будущее
На Кубани задержали подозреваемых в мошенничестве
В Сочи в нескольких районах ограничили объем подачи воды
Ямочный ремонт дорог начался на улицах Краснодара
В пригороде Краснодара отключат свет
В Сочи задержали подростков, которые катались на сцепке поезда
В Сочи парень упал в горную реку, когда искал свой квадрокоптер
В Тимашевском районе за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 58-летнего мужчину
На Кубани чиновницу подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство
В Краснодаре снова будут ремонтировать Тургеневский мост
В Новороссийске за взятку в 530 тысяч рублей задержали чиновника
Некоторые улицы Краснодара подтопило после ночного дождя