На Кубани врачи восстановили 54-летнему мужчине язык из ткани предплечья

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-22T12:21:44+03:00

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В Краснодарском крае 54-летнему мужчине удалили 2/3 языка, который был поражен злокачественной опухолью, и восстановили его из ткани предплечья.

В Приморско-Ахтарске пациент обратился с жалобами к стоматологу. Он рассказал, что ему уже полгода трудно принимать кушать и говорить, потому что болит язык и нижнее небо. Врач заподозрил у мужчины раковое заболевание и направил его к онкологу. В Краснодарском краевом онкодиспансере ему поставили диагноз – «рак языка 3 стадии».

Операцию, которая длилась шесть часов, провели в отделении опухолей головы и шеи ГБУЗ КОД №1. Она прошла без сбоев. Мужчине удалили 2/3 языка и восстановили его из ткани предплечья, которая счиатется самой подходящей по структуре, для замены на этом участке тела.

- Несколько лет назад подобные реконструктивные операции были невозможны, но сегодня, благодаря современным высокотехнологичным методам лечения, это стало реальностью, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Пациент уже может самостоятельно принимать пищу и говорить. Он соблюдает специальную диету и старается больше коммуницировать с людьми, чтобы сократить срок реабилитации языка.

В 2018 году врачи отделения опухолей головы и шеи краевого онкодиспансера провели около десятка операций по восстановлению целостности языка. Основной причиной возникновения злокачественных новообразований может быть вирус папилломы человека и курение.