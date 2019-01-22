На Кубани задержали фальшивомонетчиков

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-22T09:31:11+03:00

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Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что двое приезжих могут быть причастны к незаконному сбыту фальшивых денег на территории края.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых после очередного сбыта сражу же после очередного совершения преступления. Они расплатились денежной купюрой номиналом 500 рублей в одном из магазинов станицы Березанской Выселковского района.

Выяснилось, что один из злоумышленников приехал из Московской области, а его знакомый из Ейского района. В доме фальшивомонетчиков правоохранители обнаружили ноутбук, а также устройство, сочетающее в себе функции принтера и сканера, на котором изготавливались фальшивые деньги.

Подозреваемые причастны к 20 фактам незаконного сбыта поддельных купюр в магазинах, которые находятся в Выселковском, Кореновском, Ленинградском, Каневском, Приморско-Ахтарском районах и городе Ейске.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Они находятся под стражей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.