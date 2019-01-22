2019-01-22T09:56:12+03:00
Общество

Некоторые улицы Краснодара подтопило после ночного дождя

На дорогах города работает откачивающая спецтехника
Александра ПОДУШКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В ночь с 21 на 22 января из-за сильного продолжительного дождя на некоторых улицах кубанской столицы произошли подтопления. Для их ликвидации задействованы шесть единиц спецтехники.

- Сейчас воду откачивают с проезжей части на улицах Российской, Уральской и имени Павлова. На пульт диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы заявок от местных жителей пока не поступало, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- В связи с возможными затяжными дождями еще ночью было организовано дежурство откачивающей спецтехники, она незамедлительно приступила к работе с возникновением подтоплений, часть уже ликвидированы, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы по откачке дождевой воды с проезжей части городских улиц продолжатся в течение суток 22 января. Если будет необходимо, то количество техники увеличат.

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