Некоторые улицы Краснодара подтопило после ночного дождя
В ночь с 21 на 22 января из-за сильного продолжительного дождя на некоторых улицах кубанской столицы произошли подтопления. Для их ликвидации задействованы шесть единиц спецтехники.
- Сейчас воду откачивают с проезжей части на улицах Российской, Уральской и имени Павлова. На пульт диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы заявок от местных жителей пока не поступало, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
- В связи с возможными затяжными дождями еще ночью было организовано дежурство откачивающей спецтехники, она незамедлительно приступила к работе с возникновением подтоплений, часть уже ликвидированы, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Работы по откачке дождевой воды с проезжей части городских улиц продолжатся в течение суток 22 января. Если будет необходимо, то количество техники увеличат.