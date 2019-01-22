2019-01-22T10:13:49+03:00
Происшествия

В Новороссийске за взятку в 530 тысяч рублей задержали чиновника

Собранные материалы направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела
Александра ПОДУШКО
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На Кубани Сотрудники УФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность сотрудника управления муниципального контроля администрации Новороссийска.

Чиновника задержали при получении 530 тысяч рублей, «Комсомольской правде - Кубань» в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили, что деньги злоумышленник получил от посредника за увод от гражданской ответственности лица, эксплуатирующего жилье на земле несоответствующей категории назначения.

Все собранные материалы направили в Следственный Комитет России по Краснодарскому краю для возбуждения уголовного дела.

Напомним, директора школы № 24 хутора Болгов уволили по требованию прокуратуры Усть-Лабинского района Краснодарского края.

В ходе плановой проверки исполнения требований законодательства к квалификации педагогических работников выяснилось, что должность руководителя общеобразовательного учреждения занимал ранее судимый мужчина.

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