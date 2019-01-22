2019-01-22T11:52:37+03:00
Общество

В Краснодаре снова будут ремонтировать Тургеневский мост

Реконструкция затронет ямы на полотне
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре снова будут ремонтировать Тургеневский мостВ Краснодаре снова будут ремонтировать Тургеневский мостФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшее время планируют начать ремонт Тургеневского моста в Краснодаре. Он затронет только ямы на дорожном полотне.

- Планируется, что работы будут проводиться ночью, чтобы не мешать активному потоку машин и не создавать пробки на этом и без того проблемном участке дороги, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. - Общая площадь участка, на котором обновят покрытие, составит 60 квадратных метров. При этом движение перекрываться не будет.

Стоит сказать, зимой 2018 года на Тургеневском мосту уже был ремонт. Здесь рабочие заменяли деформационные швы. Для этого специалисты перекрывали по очереди каждое направление – сначала по левой полосе, ведущей из Адыгеи, а потом начали чинить другую половину. Все это время в городе были сильные заторы.

А в августе вновь ограничили движение транспорта на Тургеневском мосту. Причиной перекрытий стало переустройство инженерных коммуникаций на участке около контрольно-пропускного пункта ГИБДД.

Но ямочный ремонт полотна не производился.

Строительство Тургеневского моста началось в 1978 года, регулярное движение открылось в декабре 1985 года.

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