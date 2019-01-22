СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-22T10:56:14+03:00

На Кубани чиновницу подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Было заключено 15 договоров долевого участия на сумму свыше 21 миллиона рублей

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- Следователи возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Славянского района по вопросам архитектуры и строительства. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Чиновница незаконно подписала разрешение на строительство многоэтажки. Хотя из-за отсутствия технических условий на водоснабжение и электроснабжение ввести здание в эксплуатацию нельзя.

Сейчас строительство объекта не ведется, заключено 15 договоров на сумму свыше 21 миллионов рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, в Новороссийске за взятку в 530 тысяч рублей задержали чиновника. Собранные материалы направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.