На Кубани чиновницу подозревают в незаконной выдаче разрешения на строительство
- Следователи возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Славянского района по вопросам архитектуры и строительства. Она обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
Чиновница незаконно подписала разрешение на строительство многоэтажки. Хотя из-за отсутствия технических условий на водоснабжение и электроснабжение ввести здание в эксплуатацию нельзя.
Сейчас строительство объекта не ведется, заключено 15 договоров на сумму свыше 21 миллионов рублей.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ведется расследование.
Напомним, в Новороссийске за взятку в 530 тысяч рублей задержали чиновника. Собранные материалы направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.