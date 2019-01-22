2019-01-22T11:05:32+03:00
Происшествия

В Тимашевском районе за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 58-летнего мужчину

Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении
Александра ПОДУШКО
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В Тимашевском районе за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 58-летнего мужчинуВ Тимашевском районе за ложное сообщение о готовящемся взрыве осудили 58-летнего мужчинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тимашевском районе 58-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

- Правоохранители установили, что 10 июня 2018 года мужчина позвонил на телефон «Службы спасения» и сообщил о том, что на стадионе Фишт в Сочи заложено взрывное устройство, которое будет приведено в действие во время матча, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Суд учел мнение государственного обвинителя, личность подсудимого и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также гражданский иск прокурора района о возмещении ущерба, причиненного преступлением (денежные средства, затраченные государством на проведение проверочных мероприятий по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма) был удовлетворен.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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