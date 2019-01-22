В Сочи парень упал в горную реку, когда искал свой квадрокоптер

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-22T11:18:05+03:00

Это произошло вечером 21 января в районе села Эстосадок

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22-летний сочинец обратился к спасателям. Вечером 21 января в районе села Эстосадок он искал свой квадрокоптер, поскользнулся и упал в Мзымту. Парню удалось выбраться на противоположный берег. Он весь промок и сильно замерз. Но обратно из-за сильного течения он уже перейти не мог.

Сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения переправили пострадавшего через горную реку.

Молодого человека доставили в Красную Поляну. От медицинской помощи он отказался, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, на Кубани спасатели срезали дверь «болгаркой», чтобы вызволить трехлетнюю девочку из квартиры. Ребенок случайно закрылся изнутри.