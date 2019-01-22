СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-22T11:30:37+03:00

В Сочи задержали подростков, которые катались на сцепке поезда Фото: Архив "КП"

Со школьниками провели профилактическую беседу и передали в руки родителей

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В Сочи транспортные полицейские задержали подростков, которые катались на сцепках электрички. Их накануне заметил местный житель. Он рассказал сотрудникам полиции о том, что двое подростков быстро прыгнули на сцепку вагона отходящего электропоезда от железнодорожной платформы «Мамайка» и уехали.

На следующей остановочной платформе работники подтвердили, что действительно, двое мальчиков спрыгнули с электротранспорта и убежали в поселок.

Нарушителей поймали полицейские. Ими оказались 13-летние подростки.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками профилактическую беседу и передали в руки родителей. Подростков поставят на внутришкольный учет, - рассказали в пресс–службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.