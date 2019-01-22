Ямочный ремонт дорог начался на улицах Краснодара

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-22T11:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре начался ямочный ремонт. Им сейчас в разных районах города занимаются шесть бригад. Уже ремонтируют дорожный покров в Фестивальном и Юбилейном, на улицах Российской, Солнечной, Московской, 40-летия Победы, Петра Метальникова, на Черкасской, на Ставропольской.

- Работы по ямочному ремонту дорог в этом году мы начинаем еще зимой, так как сделать это позволяет погода. Это важно, чтобы не затягивать устранение поврежденных перепадом температур участков, не допускать разрастания ям на дорогах, – рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В работе 60 предписаний по ремонту на улично-дорожной сети, сейчас отработаны уже 20 участков. До конца недели при хороших погодных условиях ремонтники планируют отработать все 60 замечаний.

- Основной ямочный ремонт дорог Краснодара начнётся при наступлении стабильной тёплой погоды весной, - рассказали в пресс-службе городской администрации.