2019-01-22T11:47:56+03:00
Общество

Ямочный ремонт дорог начался на улицах Краснодара

Шесть бригад работают в разных микрорайонах кубанской столицы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре начался ямочный ремонт. Им сейчас в разных районах города занимаются шесть бригад. Уже ремонтируют дорожный покров в Фестивальном и Юбилейном, на улицах Российской, Солнечной, Московской, 40-летия Победы, Петра Метальникова, на Черкасской, на Ставропольской.

- Работы по ямочному ремонту дорог в этом году мы начинаем еще зимой, так как сделать это позволяет погода. Это важно, чтобы не затягивать устранение поврежденных перепадом температур участков, не допускать разрастания ям на дорогах, – рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В работе 60 предписаний по ремонту на улично-дорожной сети, сейчас отработаны уже 20 участков. До конца недели при хороших погодных условиях ремонтники планируют отработать все 60 замечаний.

- Основной ямочный ремонт дорог Краснодара начнётся при наступлении стабильной тёплой погоды весной, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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