СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-22T12:11:18+03:00

В Сочи в нескольких районах ограничили объем подачи воды Фото: Архив "КП"

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Сотрудники «Водоканал Сочи» устраняют аварию на водозаборных сооружениях левого берега реки Сочи. Из-за этого в нескольких районах города-курорта отключили объем подачи воды.

- Возможно пониженное давление и полное отсутствия водоснабжения у абонентов в микрорайонах Макаренко, Завокзальном и поселке Соболевка, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе МУП «Водоканал Сочи».

К социально значимым объектам – в детские сады, школы, лечебные учреждения организовали подвоз воды, а абонентам ее доставляют по заявкам.

О сроках завершения аварийных работ сообщат дополнительно.

Напомним, власти Кубани продолжат работу по увеличению числа граждан, проживающих в регионе, которые будут получать качественную питьевую воду. На реконструкцию и возведение объектов питьевого водоснабжения в этом году из бюджета региона выделят 82 миллиона рублей.