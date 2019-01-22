На Кубани задержали подозреваемых в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-22T12:13:19+03:00

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Полиция Геленджика начала проверку по факту обращения граждан, которые сообщили, что стали жертвами мошенников. Как рассказали обратившиеся к правоохранителям пенсионеры, к ним в дома приходили люди и представлялись сотрудниками газовой службы. Затем они проверяли оборудование и заявляли о необходимости его замены. После этого, подозреваемые заполняли акты выполненных работ и требовали оплатить их на месте. Как выясняли позже потерпевшие, никаких сотрудников газовые компании по их адресам не посылали.

- Полицейские составили фотороботы предполагаемых мошенников, опросили очевидцев и установили марку и госномера автомобиля злоумышленников, -рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В результате оперативно-розыскных мероприятий правонарушителей удалось обнаружить и задержать в Крымске. Мошенниками оказались трое жителей Кубани 30, 33 и 35 лет. Мужчин задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь лже-сотрудникам газовой службы грозят сроки до пяти лет.