Краснодарским школьникам предлагают заглянуть в будущее

СЕГОДНЯ 12:34 2019-01-22T12:34:44+03:00

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В Краснодаре 8 февраля пройдет профориентационная выставка «Абитуриент-2019». На мероприятии, которое стартует в 10:00 во Дворце Спорта «Олимп», школьникам расскажут о правилах приема в ВУЗы, а также о наиболее востребованных на Кубани профессиях.

- Об истории учебных заведений, факультетах и рынке труда Краснодарского края расскажут преподаватели и руководство высших учебных заведений, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Участие в выставке «Абитуриент-2019» примут представители около 40 ВУЗов, ССУЗов, учебных центров и курсов. Старшеклассники смогут попробовать свои силы в профориентационном тестировании, которое проведут сотрудники мобильного центра занятости населения.

Вход на выставку абсолютно свободный.

Стоит отметить, что подобные мроприятия проводятся в столице Кубани каждый год. Традиционно они собирают более 2 тысяч участников.